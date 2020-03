Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma per Mauro Icardi

Il calciomercato del Napoli continua anche a marzo e nonostante l’emergenza del Coronavirus. Spunta infatti una nuova clausola per quanto riguarda Mauro Icardi. Secondo fonti francesi ci sarebbe un’intesa tra Inter e Paris Saint-Germain: qualora il club parigino riscattasse l’attaccante e poi lo girasse a un’altra squadra italiana, ai nerazzurri andrebbero 85 milioni di Euro, ossia 15 in più nel caso restasse invece nella capitale francese. Lo conferma oggi Tuttosport. Ad oggi risulta alquanto improbabile che l’argentino torni a giocare nell’Inter, soprattutto con la guida tecnica di Antonio Conte. Napoli è una piazza alla quale il bomber è stato spesso accostato negli ultimi anni. Con Arkadiusz Milik in uscita, il sacrificio sarebbe possibile. Il problema è che il club azzurro ha pochissime possibilità di disputare la Champions League nella prossima stagione. Questo particolare inciderà chiaramente nella decisione del giocatore. Se la situazione generale del calcio italiano dovesse rientrare nella normalità in tempi brevi, Aurelio De Laurentiis non mancherà di avviare i primi contatti con il calciatore e con l’agente Wanda Nara.