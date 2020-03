Napoli, Nikola Maksimovic rischia un lungo stop

Il Napoli è attualmente in ansia per le condizioni fisiche di Nikola Maksimovic. Il difensore era diventato in queste settimane un punto di riferimento per la difesa di Gennaro Gattuso dopo l’infortunio di Kalidou Koulibaly. Non c’è molto ottimismo sullo stato del giocatore serbo. Si sperava che il suo problema fosse da individuarsi in un semplice crampo. Tuttavia, gli esami strumentali avrebbero evidenziato qualcosa di più serio e c’è il rischio di un lungo stop.

Una vera e propria tegola per il Napoli, che attende informazioni più precise nelle prossime ore. Il tutto mentre il campionato sembra paralizzato e potrebbe essere definitivamente sospeso e/o addirittura annullato. Permangono quindi dubbi sullo svolgimento delle competizioni europee. Il Napoli è atteso a Barcellona per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Gli azzurri non sono mai arrivati ai quarti nella loro storia. Non è escluso che si decida di giocare a porte chiuse.