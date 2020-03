Nuova decisione per Barcellona-Napoli: si va verso le porte chiuse

in

Barcellona-Napoli potrebbe giocarsi a porte chiuse. Arrivano infatti nuove notizie dai media spagnoli relativi alle misure di sicurezza possibili per la sfida in programma al Camp Nou il prossimo 18 marzo. Ne parla il Mundo Deportivo, che riporta informazioni rivelate dal quotidiano “L’Esportiu”, secondo cui la Spagna informerà tutti dela decisione di giocare la gara a porte chiuse. “Nei prossimi giorni verrà comunicata la decisione del Governo spagnolo di giocare Barcellona-Napoli a porte chiuse”. Scrive il portale online ‘L’esportiudecatalunya’ nonostante fino a qualche giorno fa si parlasse di porte aperte.

La crescita dei contagi da Coronavirus in Italia, però, ha portato gli spagnoli a prendere una nuova decisione e ad annullare anche la maratona di Barcellona, fissata per il 15 marzo. Secondo le informazioni raccolte, la decisione proviene dal Segretario generale dello sport, dal Ministero dell’Interno e della Salute. Si attendono ora conferme in tal senso, ma molto probabilmente Barcellona-Napoli si giocherà senza tifosi. Se si giocherà.