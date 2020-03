Castel Volturno: Napoli tra atmosfera surreale e ottimismo per il futuro di Gennaro Gattuso

Il Napoli appare molto sereno a Castel Volturno, nonostante l’emergenza del Coronavirus. Francesco Modugno, giornalista Sky, ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. “La squadra si è già ritrovata, ha pranzato insieme e tra un po’ si va a pranzo. Ci sono questioni tecniche da seguire, ma nella testa di tutti prevale l’ansia per il Coronavirus. I calciatori sono anche papà, figli, mariti e portano qui a Castel Volturno tutte le incertezze di questi giorni. Surreale è una espressione che utilizziamo tutti perché rende maggiormente l’idea. A Castel Volturno oggi non c’è nessuno”.

Dario Di Gennaro, giornalista e commentatore di Rai Sport, ha parlato invece del futuro del mister. “I buoni risultati ottenuti da Gattuso e la sua presa sulla squadra hanno convinto De Laurentiis, che forse in avvio di avventura poteva essere un po’ scettico. Sicuramente è stata paventata anche qualche idea di mercato per soddisfare i desideri dell’allenatore. Siamo sulla buona strada, anche se come ha detto Gattuso non si è fatto ancora nulla, non si è raggiunto nessun tipo di traguardo. Per cui resta un punto interrogativo sul futuro del Napoli”.