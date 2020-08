TUTTOSPORT – Napoli, tutti a Capri per parlare con Aurelio De Laurentiis del mercato

“Higuain blocca la Juve” e “Che Inter, è in finale” sono alcuni dei titoli che si leggono in prima pagina sull’edizione odierna di Tuttosport. Approfondimento sul mercato del club bianconero e ovviamente sull’Inter che dovrà affrontare il Siviglia per la vittoria dell’Europa League.

Per quanto riguarda il Napoli, intanto, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il suo vice Giuseppe Pompilio e Gennaro Gattuso stanno parlando con Aurelio De Laurentiis a Capri per fare il punto sul mercato. Nuovo meeting, secondo il giornale, per definire le strategie in entrata e in uscita del Napoli, col presidente azzurro attento ad ascoltare ogni proposta per le cessioni e poi, ovviamente, per la definizione degli acquisti. Bisogna cercare dei degni sostituti di Kalidou Koulibaly e José Callejon: si puntano in tal senso Gabriel e Jeremie Boga. Allan, invece, dovrebbe ricongiungersi con Carlo Ancelotti all’Everton. Manca poco all’inizio del prossimo campionato e le situazioni da risolvere sono molteplici.