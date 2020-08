CDS – Napoli, bloccato Gabriel mentre Allan è pronto ad andare da Carlo Ancelotti

“Inter gran finale” e “Dybala chiede 20mln all’anno” sono alcuni dei titoli che si leggono in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Per rinnovare, la “Joya” pretende stipendio da top, col paragone ingombrante di CR7. In casa Napoli, intanto, c’è già stata la stretta di mano virtuale con il Lille per il trasferimento di Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano, classe ’97. Definito anche il prezzo di 25 milioni, si chiuderà quando andrà via Kalidou Koulibaly, ormai destinato al Manchester City.

Sembra prossima anche la cessione di Allan. L’affare con l’Everton è alle battute conclusive, anche se l’intesa sulle cifre ancora manca: da Liverpool offrono 25 milioni di Euro più bonus, ma il Napoli ne chiede 40: si può trattare. I due club si incontreranno a metà strada. Aurelio De Laurentiis ha già sentito telefonicamente il club inglese. Allan non sta trovando più molto spazio nel Napoli e non vede l’ora di ritrovare Carlo Ancelotti.