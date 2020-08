Antonio Corbo è diretto: “Ma ci voleva il Bayern per chiarire le idee sul Napoli?”

Nel suo ultimo editoriale per la Repubblica Antonio Corbo ha parlato dell’attuale situazione del Napoli. “Ma ci voleva il Bayern per chiarire le idee sul Napoli? Volato a Barcellona dopo aver fantasticato per 150 giorni l’impresa, è rientrato pensando di averla almeno sfiorata. La squadra si è illusa prima e dopo, altri no. De Laurentiis scettico: non era neanche andato in Spagna. Gattuso rammaricato. (…) La squadra è scivolata sempre più giù. Dall’anno dei 91 punti con Sarri è passato un secolo. Dal secondo posto di Ancelotti, anche. Per amara che sia, la verità è questa: il Napoli oggi è la settima squadra del campionato italiano, promosso in Europa League dalla Coppa Italia, conquistata con il cinismo ruggente delle sfide con Inter e Juve.

“Umile e coeso, stretto e basso, imperforabile. Quella squadra non si è più rivista. Gioca con tutta la sufficienza di un palleggio impotente due volte: non sostiene l’attacco, non protegge la difesa. Il Napoli, privo quest’anno di Koulibaly e Allan, senza un play maestoso e debole sulle fasce, riflette la sua classifica. Vale il settimo posto. Funziona male. (…) Si è dissolta la forte squadra allestita nell’estate 2013 con gli acquisti di Benitez. Spariti Reina, Albiol, Higuain, oltre a Jorginho, ora Callejòn, Ghoulam che c’è e non c’è, si sono autoesclusi Allan e Koulibaly. Ma dove questo ciclo finisce, comincia il nuovo. Adesso. (…) Il settore di Giuntoli ha poco spazio o può far meglio? Maksimovic, assente a Barcellona, esita nel rinnovo. Il contratto di Gattuso. La cifra è già fissata, modesta in rapporto alle richieste ricevute, 1,3 milioni. Ma non gradisce un accordo irto di clausole come un filo spinato. De Laurentiis crea sempre un recinto intorno agli allenatori che stima. Lo convincerà?”.