TUTTOSPORT – Napoli travolgente a Cagliari, indiscutibile superiorità

“Milan-Juve, a noi due!”, titola stamane Tuttosport. Si guarda già alla sfida di mercoledì tra i rossoneri e i bianconeri, chiamati a vincere per provare a riaprire i giochi e accorciare sulle prime posizioni. Vittorie sia per i bianconeri sia per il Milan. Taglio alto dedicato al successo ottenuto dal Torino sul campo del Parma. Marco Giampaolo: “Che spirito! Ma io non sono ancora al sicuro!”. Chi rischia per certo è invece Fabio Liverani, allenatore del Parma: in mattinata si terrà un vertice che potrebbe sollevarlo dall’incarico.

Il quotidiano non manca di sottolineare la prova del Napoli a Cagliari. “È un Napoli travolgente, che magari arrotonda il punteggio realizzando le ultime due reti in superiorità numerica (espulso Lykogiannis al 20’ della ripresa per doppio “giallo”), ma che dimostra un’indiscutibile superiorità tecnico-tattica. Tra l’altro reagendo immediatamente al pareggio di Joao Pedro (nono gol stagionale) con un Zielinski capace da solo di cambiare gli equilibri. Partenopei in piena zona-Champions considerato che devono ancora recuperare la gara di Torino con la Juventus e profondo rosso-Cagliari, che precipita pericolosamente in classifica facendo affiorare dubbi sulla compattezza del complesso”.