Calciomercato Napoli, la Juventus punta all’usato sicuro e insiste per Fernando Llorente

Fernando Llorente coltiva ancora il sogno di un possibile ritorno alla Juventus nel corso del mercato di gennaio. Anche Tuttosport è tornato sulla questione e ha provato a descrivere il futuro dell’attaccante spagnolo ormai ai margini al Napoli.

“Paratici, insomma, al di là delle parole dette a Dazn, bada ai fatti. Non è escluso che un colpo possa metterlo a segno già nei prossimi giorni. Sa bene, il dirigente bianconero, che l’opzione Llorente e tutto sommato facilmente percorribile: un usato stra-sicuro che risponde a pieno all’identikit del giocatore di cui abbisogna la Juventus. Prima punta di peso e d’esperienza, che conosce il campionato italiano e pure l’ambiente Juventus. Ma sa anche bene, Paratici, che verosimilmente il Napoli è orientato a liberare il suo giocatore solo al termine della sessione di mercato”, si legge. Aumentano quindi le chance per il Napoli di liberarsi dello spagnolo, mai seriamente impiegato da Gennaro Gattuso.