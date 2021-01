GAZZETTA – Il Napoli “telecomandato” a Cagliari sorprende

in

Continua il testa a testa scudetto tra le milanesi, così La Gazzetta dello Sport titola oggi: “Belle gioie”. L’Inter con Lautaro Martinez scatena la macchina da goal, batte 6-2 il Crotone e centra l’ottava vittoria di fila, ma Romelu Lukaku va k.o. e Antonio Conte sgrida Arturo Vidal. Il Milan passa 2-0 a Benevento con una magia di Rafael Leao in dieci e resta a più uno sui cugini. Mercoledì la Juventus va a San Siro. “Dzeko e Zielinski tengono in alto Roma e Napoli”: i due stranieri trascinano le rispettive squadre. “Travolto il Sassuolo”: senza il “Papu Gomez”, l’Atalanta vince 5-1. “Re CR7 non abdica”: doppietta e assist, così rilancia Andrea Pirlo.

Non manca un approfondimento sul Napoli. “Intanto è quarto e gli manca il recupero con la Juve. Per 40 minuti al Cagliari è girata di brutto la testa, Zielinski e soci sembravano telecomandati da un campione di videogioco tanto le manovre erano corali, veloci e senza sbavature. I due di centrocampo e i tre dietro le punte se la intendevano che nemmeno le coppie alla prima fase dell’innamoramento”.