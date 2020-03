TUTTOSPORT – Napoli tra Sandro Tonali e Salvatore Sirigu

“Rinviati!”, così titola Tuttosport in prima pagina. “Domani la decisione ma ormai l’UEFA è risoluta a spostare gli Europei in inverno o al prossimo anno. Così si apriranno gli spazi per completare i campionati e le coppe. Saranno poi da sciogliere i nodi dei contratti e del mercato“.

Sul fronte del mercato, il Napoli sembra ancora sulle tracce di Sandro Tonali del Brescia, che molto probabilmente cambierà maglia la prossima estate. Così scrive il quotidiano: “Tonali compirà vent’anni il 18 maggio, ma è già pronto per una big. Oltre alla Juventus, sulla situazione del centrocampista si sono informate le milanesi, il Napoli, la Fiorentina, il Chelsea, il Psg. Occhio, però, agli ottimi rapporti che legano l’entourage del fanciullo ai dirigenti juventini”. Anche Alex Meret potrebbe cambiare squadra.“L’ex SPAL in questa stagione, con l’arrivo di Gattuso, ha perso il posto da titolare in favore di Ospina. Il fatto che il Napoli stia corteggiando Sirugu fa capire come per lui ci sia poco spazio in futuro e, sempre in un’ottica di addio di Donnarumma, il suo nome potrebbe tornare buono per il Milan”.