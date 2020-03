Lorenzo Insigne contro il Coronavirus: l’elogio della stampa

La Gazzetta dello Sport elogia Lorenzo Insigne, capitano del Napoli. Il numero 24 azzurro è infatti tra i calciatori più attivi nella lotta al Coronavirus. L’attaccante non ci ha pensato due volte prima di fornire il proprio sostegno economico donando 100.000 Euro alle strutture ospedaliere. A poco a poco, in tanti stanno seguendo il suo esempio. Le risorse sembrano non bastare mai in un momento del genere e Lorenzo ha fatto scoccare la scintilla necessaria perché tutti si diano da fare.

“L’Insigne uomo ha già vinto, può appuntarsi al petto lo scudetto della beneficenza, che ha poco di materiale ma che ha tanto di solidarietà. Lorenzo lo ha fatto in silenzio così com’è accaduto tante altre volte, quando le sue donazioni sono servite per alleviare le pene dei meno abbienti. E sarebbe passato in sordina anche questa volta, il suo gesto, se Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, non l’avesse voluto rendere pubblico per nobilitarne il gesto”, scrive la rosea.