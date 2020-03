CDS – “Le cliniche una fake. Ronaldo, che paura a Madeira!”

in

“Final Champions” è il titolo in prima pagina del Corriere dello Sport. “Ecco il nuovo calendario. L’UEFA lo approva domani in conference call con tutte le leghe“. I campionati ripartiranno a maggio, le coppe europee invece a giugno con un torneo finale a quattro squadre in campo neutro. Gli Europei saranno rinviati a novembre o a giugno 2021. Spazio poi all’Atalanta: “Paura Dea, stop allenamenti”, dopo la notizia dei 5 giocatori del Valencia positivi al Coronavirus. Di spalla, le dichiarazioni del ct azzurro Roberto Mancini: “Adesso è giusto fermarsi“.

“Le cliniche una fake. Ronaldo, che paura a Madeira!“. Negli ultimi giorni era circolata una fake news su Cristiano Ronaldo che avrebbe messo a disposizione i suoi hotel extralusso di Funchal e Lisbona, per adibirli a strutture sanitarie. Da Madeira, dove risiede attualmente il portoghese che si è recato dalla madre, sono arrivate smentite. Il campione non sta mancando comunque di prestare la sua vicinanza.