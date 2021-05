TUTTOSPORT – Napoli, piccolo spiraglio per la conferma di Gennaro Gattuso

Tuttosport apre in prima pagina con il futuro degli allenatori. Su Andrea Pirlo: “Se riporta i bianconeri in Champions League può restare a Torino”. Su Gennaro Gattuso: “Addio al Napoli. E’ nella lista di Agnelli e si muove la Lazio”. Su Antonio Conte: “Lunedì vertice con Zhang”. Su Ivan Juric: “Lascerà il Verona: oltre al Toro si fa sotto il Cagliari”. Per quanto riguarda Maurizio Sarri: “Spunta il Sassuolo”.

Si parla anche del futuro di Gennaro Gattuso in azzurro. “Napoli, in caso di Champions De Laurentiis proverà a tenere Gattuso”. Aurelio De Laurentiis domani sarà allo stadio Diego Armando Maradona e spera di poter scendere negli spogliatoi a fine gara per festeggiare il ritorno in Champions, tentando un primo approccio per confermare il mister calabrese. La tifoseria spera nella riappacificazione. Se arriveranno dei segnali da parte del patron, a quel punto toccherà all’allenatore decidere se riaprire un dialogo o se salutare. In caso di addio poi, la palla passerà ad Aurelio De Laurentiis.