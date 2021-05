CDS – Senza la Champions League, Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la Juventus, in vista della partita contro il Bologna decisiva per la qualificazione in Champions League: “L’ultimo Cristiano. Senza Champions, Ronaldo pronto a dire addio alla Juve. Volata da brividi: Pirlo a Bologna, Pioli a Bergamo e Gattuso con il Verona”. Sulla destra, il saluto di Claudio Ranieri: “Ciao Samp, è stato bello”. Nel taglio alto spazio a Roberto Baggio, in occasione dell’uscita del film “Il divin Codino”.

Focus su Napoli-Verona: “Anche per esporre in vetrina i gioielli che hanno un certo mercato: si va da Faraoni a Zaccagni, in particolare. Col trequartista – in gol un girone fa – che è sempre nel mirino del Napoli. Il reparto del Verona poggia soprattutto su di lui, visto che domani sera Barak dovrà scontare un turno di squalifica. Possibile anche l’impiego di Bessa dal primo minuto, a ridosso dell’unica punta che dovrebbe essere Kalinic”.