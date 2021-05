Calciomercato Napoli, pronta la rivoluzione soprattutto in difesa

Il Napoli deve pensare al mercato. La difesa sarà il reparto che subirà più modifiche. Faouzi Ghoulam è per l’ennesima volta in standby, Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj sono sul piede d’addio. Come spiega La Gazzetta dello Sport “Poi c’è la possibile partenza di Koulibaly. Il senegalese ha le valige pronte già dall’estate scorsa, ma stavolta per via del contenimento delle spese il suo contratto da 11 milioni lordi a stagione non è più sostenibile per il club”. In entrata si parla di Marcos Senesi, centrale argentino del Feyenoord. Piace anche lo spagnolo Pau Torres del Villareal.

A centrocampo è probabile la partenza di Fabian Ruiz, per il quale si sta interessando anche il Manchester City di Pep Guardiola. “Da questa cessione potranno arrivare almeno 40 milioni, che potranno anche essere reinvestiti. Ma se cambi allenatore il club dovrà puntare almeno su un uomo in mezzo che sia l’interprete della nuova filosofia di gioco e quindi richiesto dal tecnico. Dunque occorre tempo per focalizzare obiettivi primari. In ogni caso lo scouting del Napoli da tempo lavora su vari profili e uno che piace molto è quello del centrocampista belga del Bruges Charles De Ketelaere, classe 2001”.