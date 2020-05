TUTTOSPORT – Napoli, l’Inter rischia di soffiarti Sandro Tonali

La prima pagina di Tuttosport apre con il seguente titolo: “C’è Perin per Chiesa”, la Juventus prepara le contropartite per la Fiorentina. Il portiere prestato al Genoa sembra essere un profilo particolarmente gradito alla società di Rocco Commisso. L’estremo difensore cerca di nuovo il posto in Nazionale, perso quando accettò di essere un gregario in bianconero.

In taglio alto trovano invece spazio le ultime parole del Presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Ho vissuto momenti difficili tra mecenati e cialtroni, ma il calcio ne esce rafforzato. Ora so da chi guardarmi. Tv, contratti, format: vi spiego”. Occhio anche al mercato del Napoli. L’Inter sarebbe fortemente interessata a Sandro Tonali e potrebbe seriamente chiudere a breve per il centrocampista del Brescia. Aurelio De Laurentiis fu già beffato per Marco Verratti 8 anni fa, a causa della volontà di Walter Mazzarri. Oggi rischia di perdere ingenuamente un altro dei talenti cristallini del panorama italiano.