Calciomercato Napoli: Piotr Zielinski rinnova, Amin Younes prossimo all’addio

Piotr Zielinski e il Napoli rimarranno insieme ancora a lungo. Manca poco per il rinnovo contrattuale: si aspetta solo che l’agente del giocatore possa arrivare in Italia. Quattro anni di contratto con opzione per il quinto, con una clausola che resta vicina ai 100 milioni di Euro ed un ingaggio da 4,5 milioni a stagione, compresi i bonus. Tra i più felici c’è sicuramente Gennaro Gattuso, che ha fatto di tutto per trattenere il polacco in azzurro.

Amin Younes, invece, è prossimo alla partenza. L’esterno offensivo tedesco di origini libanesi è entrato da tempo nel mirino del Torino. Il giocatore piace anche ad alcuni club tedeschi e olandesi. Aurelio De Laurentiis avrebbe anche fissato il prezzo, perché Amin Younes non partirà se non con cessione definitiva. Il Napoli vuole dunque circa 8 milioni di Euro per cedere il suo cartellino. L’ex Ajax, ormai, sembra totalmente fuori dai progetti tecnici di Gennaro Gattuso e non ha speranze di permanenza.