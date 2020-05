Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis pensa ad altri colpi in entrata

Il Napoli continua a sondare diversi nomi per il mercato. Dopo Stanislav Lobotka, Matteo Politano e soprattutto Diego Demme, potrebbero arrivare nuovi colpi. Il club azzurro non ha lasciato nulla al caso e per non farsi trovare impreparato di fronte alle eventuali offerte per Kalidou Koulibaly, ha già acquistato Amir Rrahmani dell’Hellas Verona.

Cristiano Giuntoli si è distinto anche nell’operazione che ha portato il Napoli ad aggiudicarsi Andrea Petagna dalla SPAL. Il calciatore ex Atalanta, infatti, non vede l’ora di vestire la maglia azzurra, ma prima deve completare l’opera a Ferrara cercando di salvare i biancocelesti. In attesa di altri colpi, gli acquisti già fatti sono due, ma le sorprese non finiscono qui. Aurelio De Laurentiis vuole stupire ancora sia i tifosi sia il tecnico Gennaro Gattuso e vuole portare al San Paolo qualche nome in grado di entusiasmare i tifosi. In questo modo, le lamentele sul fronte delle uscite si placheranno.