Napoli, Umberto Chiariello ci crede: “Ricominciare la stagione potendo alzare un trofeo sarebbe qualcosa di straordinario”

Umberto Chiariello ha parlato della situazione in casa azzurra con il suo EditoNapoli, su Radio Punto Nuovo. “Dries Mertens doveva andare all’Inter, invece la incontrerà il 13 giugno da avversaria. La settimana prossima potrebbe arrivare la firma definitiva, mentre torna sulla scena Koulibaly che si riprende la maglia al posto del suo sostituto futuro, Manolas. Interessante vedere di nuovo il Napoli in campo, immagino la determinazione con cui si alleneranno in questi giorni, grazie alla grinta di Gattuso. Ricominciare la stagione potendo alzare un trofeo, sarebbe qualcosa di straordinario. Oggi qualcuno dice ancora che è vergognoso per i morti e magari lo trovi a fare l’aperitivo, ma è questione di punti di vista. La Coppa sarà il tema delle prossime settimane”.

“La frettolosità con cui la Francia ha chiuso i battenti, paga. La giostra gira, la Bundesliga parte a razzo, anche la Liga e la Premier. Maggiori campionati riprendono, la spocchia francese è un dazio da pagare. Dal 13 cominceremo a vedere uno spettacolo con Inter-Napoli e Juve-Milan e poi il 17 speriamo di vedere gli azzurri a Roma. Adesso farei entrare i giornalisti ad assistere, come vuole la battaglia di Carlo Verna. Allo stesso modo, è giusto riaprire poco a poco anche al pubblico. Occupiamoci delle problematiche reali, lasciamo stare i sondaggini”.