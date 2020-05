CDS – Napoli tra ripresa e mercato: arriva Amir Rrahmani

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma in prima pagina sul mercato. La finestra estiva dovrebbe aprirsi stavolta a settembre per chiudersi nei primi giorni di ottobre. “Mercato, che bomba! Un’estate per giocare e per gli affari: lo Scudetto si decide su due campi”.

Di spalla trovano spazio invece le ultime dichiarazioni del presidente della FIGC, Gabriele Gravina: “Io tra cialtroni e mecenati”. Il mondo della Serie A, tra mille difficoltà, sembra comunque destinato a ripartire. Nonostante le polemiche, tra due settimane si giocherà la Coppa Italia, le cui semifinali sono state persino anticipate di un giorno. Juventus-Milan si disputerà il 12 giugno e Napoli-Inter il 13. La finale rimane fissata per il 17, mentre il campionato dovrà concludersi per il 2 agosto, così da lasciare la scena alle coppe europee. Per quanto riguarda gli azzurri, infine, si parla del prossimo arrivo di Amir Rrahmani, che rinforzerà un reparto spesso criticato in questa stagione.