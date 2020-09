TUTTOSPORT – Napoli, l’alternativa a Kalidou Koulibaly è sempre Sokratis Papastathopoulos

“Juve allarme bomber”. Questo il titolo con cui si apre l’odierna edizione di oggi di Tuttosport in riferimento al mercato in entrata della Juventus. Continua la caccia all’attaccante: “Corsa contro il tempo per definire l’operazione Suarez: senza l’arrivo di una punta e senza Dybala, Pirlo si affiderà alla coppia Ronaldo-Kulusevski”. Spazio in taglio alto alla notizia della positività del presidente del Napoli. Contagiato Aurelio De Laurentiis, che mercoledì ha partecipato all’assemblea di Lega: ieri è stato trasportato a Roma per accertamenti. Presidente e dirigenti in autoisolamento.

Per quanto riguarda il mercato del Napoli, Arkadiusz Milik rimane in attesa della Roma, che offre solo il cartellino di Cengiz Under e un conguaglio di 10 milioni di Euro. Resta Sokratis Papastathopoulos la scelta del Napoli nel caso dovesse concretizzarsi invece la cessione di Kalidou Koulibaly. “L’alternativa a Koulibaly sarà quasi certamente Sokratis Papastathopoulos, che si libererà a zero dall’Arsenal, poi si cercherà un esterno in prestito”.

