La fine di Gonzalo Higuain: la Juventus lo dà via gratis pur di risparmiare sul suo ingaggio

Le avventure di Gonzalo Higuain nel calcio europeo sono giunte ai titoli di coda. L’argentino e la Juventus hanno firmato l’accordo per la risoluzione del contratto. Il “Pipita” potrà così siglare un biennale con l’Inter Miami di David Beckham, in MLS. La società bianconera, però, riconoscerà all’attaccante una buonuscita di 4 milioni di Euro. Poco più della metà dell’ingaggio che il giocatore avrebbe percepito nell’ultimo anno di contratto.

Gonzalo Higuain non si è allenato con il resto della squadra in questo periodo e dopo aver raggiunto l’accordo per la risoluzione del contratto è pronto per raggiungere un altro ex bianconero come Blaise Matuidi all’Inter Miami. Il tutto sarà reso ufficiale quando il giocatore troverà l’accordo economico con la sua nuova squadra. Solo 4 anni fa Gonzalo Higuain firmava il record di goal in Serie A in una singola stagione e veniva acquistato dalla Juventus per più di 90 milioni. Oggi i bianconeri lo perdono a zero pur di risparmiare sull’ingaggio.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.