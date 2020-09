Franco Vanni sulla positività di Aurelio De Laurentiis al Covid: “Come stava veramente lo sa solo lui”

Franco Vanni, giornalista de La Repubblica, ha commentato la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis al Coronavirus nel corso del suo intervento delle ultime ore a Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Il presidente aveva qualche fastidio di pancia, ma non era molto acciaccato. La sera, poi, rientrato da Milano, ha avuto un crollo di condizione dopo aver saputo di essere positivo. In Lega aveva dei disturbi di digestione e, a chi ha chiesto, ha risposto che era colpa delle troppe ostriche mangiate”.

“Come stava veramente lo sa solo lui. Diversi presidenti e dirigenti sportivi sono usciti senza mascherina dalla Lega. Questo è segno che anche nel mondo del calcio l’attenzione s’è un po’ allentata”, ha aggiunto il giornalista. Adesso il rischio è di qualche ripercussione nei confronti del presidente o del Napoli. La Procura Federale sta già pensando di avviare un’indagine sulla condotta del patron azzurro.

