Calciomercato Napoli, Roberto De Zerbi è chiaro: “Se Jeremie Boga e gli altri portano offerte giuste, non li tratteniamo”

Ospite dei microfoni di Sky Sport è stato nelle ultime ore Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo ed ex giocatore del Napoli, che si è soffermato a parlare delle ipotesi di mercato per il club emiliano. “In quale zona del campo questo Sassuolo può ancora migliorare? Se riusciremo a non vendere nessuno riusciremo a migliorare. Chiriches e Defrel lo scorso anno non li abbiamo avuti e sono due giocatori di grande esperienza che invece avremo adesso a disposizione. Detto questo ci sono dei reparti da tenere sotto osservazione per un ricambio generazionale che dovrà esserci nei prossimi anni. Che ci sia io o meno, nonostante io pensi sempre di stare in un posto per dieci o venti anni”.

“Le possibili cessioni Locatelli, Boga, Rogerio, Djuricic, e Ferrari? Se sono contenti di andarsene e i giocatori portano offerte giuste noi non siamo una società in grado di trattenerli controvoglia”. Insomma, nemmeno il mister neroverde esclude la partenza di Jeremie Boga, da tempo accostato al Napoli.

