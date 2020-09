Napoli, senti Sofyan Amrabat: “Ho parlato con 5 club italiani, ma la Fiorentina mi dava sensazioni speciali”

All’interno della Rinascente Lounge dello Stadio “Artemio Franchi” si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Sofyan Amrabat, vero e proprio colpo di mercato della Fiorentina di questa estate. Su di lui c’era come noto anche il Napoli ma, come confermato dallo stesso calciatore, i dubbi sulla scelta non ci sono mai stati.

“Sono molto felice di essere qui, è un grande onore. Dalla prima volta ho subito avuto un’ottima impressione, ascolto molto i miei sentimenti e scelgo con il cuore. Sin da subito ho avuto buonissime sensazione del progetto, mi hanno spiegato a cosa ambisse questo progetto, ho parlato con 5 club italiani, ma la Fiorentina mi dava sensazioni speciali. Tra questi 5 non è il club più grande, ma mi piace molto le ambizioni che ha e per questo l’ho scelta”. L’ex Hellas Verona era stato corteggiato dagli azzurri soprattutto a gennaio, ma alla fine non se ne fece nulla.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.