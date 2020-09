Napoli, Carlo Alvino è sicuro: “Nulla vieta di passare al 4-2-3-1 e anche al 4-4-1-1”

Carlo Alvino si è espresso ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro schieramento degli azzurri. “Il Napoli giocherà con il 4-2-3-1 nella prossima stagione di Serie A e coppa? Sì, Gennaro Gattuso è orientato a giocare così, ma non so se Diego Demme possa dare il meglio di sé con questo nuovo schema. Il Napoli è diventato una grande squadra e mi piacerebbe che potesse giocare più partite nella stessa partita”.

“Nulla vieta di schierarsi con il 4-3-3 a inizio gara, per poi passare al 4-2-3-1 e anche al 4-4-1-1. Bisogna essere camaleontici. Il successo di Gennaro Gattuso deve essere quello di uscire fuori dall’idea di avere un solo modulo, anche perché se vai a prendere Jordan Veretout, che il Napoli ha individuato come sostituto di Allan, devi essere bravo a dare spazio a tutti, perché ci saranno più schemi, congeniali a qualcuno di più e ad altri meno. Ci saranno i co-titolari nel ruolo, questo sarà il salto di qualità, il cambio di mentalità vero e proprio. Chi va in panchina non deve mettere il muso, deve sentirsi comunque protagonista. Nel Basket ci sono dieci schemi di attacco e difesa, si può fare lo stesso nel calcio”.

