Calciomercato Napoli, Ciro Venerato su Kalidou Koulibaly: “Alle cifre che chiede Aurelio De Laurentiis, non lo venderà”

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club. “Koulibaly? Spero che De Laurentiis riuscirà ad accettare offerte più basse, perché alle cifre che chiede lui non lo venderà, penso che il difensore possa realizzare il suo sogno di andare via qualora la società accetti offerte miti delle squadre estere interessate. Ma al momento nessuno spende i soldi che vuole il patron azzurro”.

“Difficilmente da qui al cinque ottobre il Napoli metterà a segno colpi di mercato importanti a titolo definitivo, tranne l’acquisto di Karbownik. Allan? Arrivò una offerta da cinquanta milioni e non l’ha venduto quell’anno, cedendolo quest’anno a venticinque milioni. Invece di far giocare il fratello scemo di Allan per due stagioni, avrei preferito venderlo. Lasciatemelo dire, farei lo stesso con Koulibaly a questo punto fossi in De Laurentiis”, ha aggiunto il giornalista.

