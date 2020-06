TUTTOSPORT – Napoli, la situazione degli stipendi congelati dovrebbe sbloccarsi presto

Già tempo di calciomercato: l’edizione odierna di Tuttosport in prima pagina tratta vari argomenti. Si parte da Nicolò Zaniolo della Roma che piace alla Juventus, ma che i giallorossi vorrebbero blindare. Di spalla l’idea dell’Inter, con Matias Vecino impiegabile come pedina di scambio per Alvaro Morata. Radja Nainggolan, invece, potrebbe andare al Torino. In alto la questione stadio Meazza di San Siro.

Il Napoli, intanto, non paga ancora gli stipendi congelati degli ultimi mesi perché la crisi durante il periodo del lockdown a causa del Coronavirus si è fatta sentire anche nelle casse azzurre. Ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato a lungo con la squadra a Castel Volturno, trattando anche questo tema. Sembra comunque che almeno questa situazione si sbloccherà presto. A detta del patron, la perdita per il Napoli in termini economici è stata di 100 milioni di Euro, quindi corrispondere subito ai giocatori i rispettivi ingaggi sarebbe stato impensabile.