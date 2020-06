Napoli, Aurelio De Laurentiis tranquillizza Alex Meret: il futuro è suo

Non sembrano al meglio alcuni calciatori del Napoli in vista della sfida di sabato sera in Coppa Italia contro l’Inter. Dries Mertens, Fabian Ruiz e Allan hanno qualche problema, ma loro presenza non sembra in dubbio. Arkadiusz Milik, intanto, è pronto a giocare titolare al centro dell’attacco, mentre Eljif Elmas e Stanislav Lobotka scalpitano in mediana. Un altro ballottaggio riguarda l’attacco: Matteo Politano o José Callejon, con lo spagnolo favorito.

In porta ci sarà ancora una volta David Ospina e non Alex Meret, col quale ieri il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto parlare di persona a Castel Volturno. Il giovane estremo difensore, passato da titolare indiscusso a riserva del colombiano, ha vissuto con un certo malumore gli ultimi mesi, ma il patron azzurro ha voluto evitare fraintendimenti. La stima nei suoi confronti è immutata e il futuro è decisamente tutto nelle sue mani. Per il momento non si parla di cessione, dunque.