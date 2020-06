GAZZETTA – Napoli, la questione delle multe per l’ammutinamento non si è risolta

“Milan, alta tensione. Campionato, c’è allarme infortuni” si legge in prima pagina sull’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport. In casa rossonera il clima è tutt’altro che sereno dopo un incontro tra la il club e Zlatan Ibrahimovic. Si parla di Coppa Italia, in primo piano, con le ambizioni dei quattro allenatori coinvolti, mentre di spalla c’è un approfondimento sul rischio infortuni in campionato a causa dei molteplici impegni che attendono i calciatori.

La questione delle multe per l’ammutinamento, intanto, non è neppure stata affrontata dal presidente Aurelio De Laurentiis, ieri a Castel Volturno. “L’incontro tra la squadra e De Laurentiis è stato di breve durata, il tempo necessario perché il presidente spiegasse loro le sue intenzioni sul pagamento degli stipendi. Poi, tutti liberi di andare a casa. Sulle multe, nemmeno una parola”. Nessuna novità: si andrà avanti senza rinunciare dunque all’arbitrato richiesto. L’atmosfera non è propriamente idilliaca, quindi.