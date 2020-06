Napoli, Aurelio De Laurentiis chiarisce il discorso sugli stipendi congelati a Castel Volturno

Si è conclusa la tanto attesa giornata di Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno. Il presidente ha parlato con diversi membri della squadra per due ore. Il patron azzurro ha stretto la mano un po’ a tutti i calciatori, complimentandosi per la diligenza con la quale si sono comportati in questo periodo, caricandoli in vista della Coppa Italia. Il discorso del rinnovo è stato affrontato tranquillamente con Dries Mertens e Piotr Zielinski, mentre per quanto riguarda Josè Callejon sembra non esserci grande ottimismo.

Qualche parola anche per Alex Meret, scavalcato da David Ospina e che potrebbe essere protagonista di curiosi scenari di mercato per non perdere la Nazionale. Come riferisce la redazione di Sky Sport, inoltre, Aurelio De Laurentiis ha trattato altresì il tema degli stipendi congelati. Il Napoli non aveva un piano tagli, l’idea del presidente sulla faccenda è chiara e c’è voglia di normalizzare il tutto senza ulteriori strascichi.