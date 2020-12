TUTTOSPORT – Napoli, i tempi di recupero di Dries Mertens potrebbero allungarsi

Nell’edizione odierna Tuttosport apre in prima pagina col possibile ritorno in maglia bianconera di Paul Pogba e di Fernando Llorente. “Juve, i ritorni ti fanno bella”. Di lato ancora un ritorno stavolta al Cagliari, prossimo avversario del Napoli. “Il Cagliari si riprende il Ninja”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



In casa Napoli, intanto, si pensa a Dries Mertens, che è uno dei giocatori azzurri fermi ai box a causa di un infortunio alla caviglia. Per il belga, però, pare che i tempi per il rientro siano destinati ad allungarsi: secondo quanto riportato dal quotidiano piemontese l’attaccante azzurro si è sottoposto ieri ad un’ecografia alla caviglia sinistra che ha evidenziato ancora l’esistenza di un edema. Una situazione ancora da monitorare ma che, con ogni probabilità, impedirà all’attaccante di rientrare prima della Supercoppa Italiana del 20 gennaio. Il Napoli non ha molte soluzioni in avanti, considerando che a gennaio dovrà anche sfoltire la rosa liberandosi di elementi come Arkadiusz Milik e Fernando Llorente.