GAZZETTA – Zlatan Ibrahimovic a Sanremo, ma il Milan gioca due volte in quella settimana

La Gazzetta dello Sport apre la sua prima pagina odierna con un’intervista al difensore dell’Inter Stefan de Vrij: “Sto imparando a essere più cattivo come mi chiede Conte – le sue parole – Vinciamole tutte. Bello il paragone con Samuel”. Intanto Radja Nainggolan va al Cagliari e Steven Zhang ordina la riduzione degli ingaggi. “Ibra canta”: un’altra sfida per lo svedese dal 2 al 6 marzo, palco di Sanremo e Milan. Come si sdoppierà il bomber? Amadeus: “Ospite al Festival per 5 serate”, ma quella settimana i rossoneri giocheranno due volte. Il club: “Rispetterà tutti i nostri impegni”. Oggi torna a Milano per il controllo medico.

“Vola in Inghilterra. Ancelotti lo aspetta”. Sami Khedira ha chiesto alla Juventus di andare in terra inglese per parlare di qualche possibilità di mercato: proprio in Premier League il centrocampista vorrebbe tentare una nuova avventura. Escludendo le voci sulle squadre di Championship, bisogna cercare la sua probabile destinazione tra i principali club. L’Everton è sicuramente in corsa.