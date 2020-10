TUTTOSPORT – Napoli, Gennaro Gattuso verso 3 cambi contro l’AZ Alkmaar

“Inter, solo Lukaku. Atalanta spaziale” scrive Tuttosport in apertura quest’oggi. Pareggio per 2-2 interno da parte dell’Inter di Antonio Conte contro i tedeschi del Borussia Mönchengladbach. Nerazzurri in vantaggio, poi gli ospiti la ribaltano ma l’Inter trova il pari con la doppietta del solito Romelu Lukaku. Nel girone, clamoroso tonfo del Real Madrid in casa contro lo Shakhtar Donetsk. L’Atalanta invece inizia alla grande la sua Champions, battendo il Midtjylland per 4-0: in rete tutti gli attaccanti.

“Barça eccoci!”. Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo, quest’ultimo con un nuovo look, corrono verso la grande sfida di Champions League. Lo spagnolo è carico dopo la serata di Kiev in cui ha realizzato una doppietta decisiva. Oggi in campo Milan, Roma e Napoli. “Zlatan di Scozia pensaci tu”. “Ansia Covid ma il Napoli ha fame”. Azzurri in campo contro l’AZ Alkmaar, club olandese con tanti positivi (rimasti in Olanda). Saranno appena 3 i cambi di Gennaro Gattuso rispetto alla gara con l’Atalanta. Stasera in campo anche la Roma con lo Young Boys.

