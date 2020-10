GAZZETTA – A poche ore da Napoli-AZ Alkmaar c’è ancora paura per il Coronavirus

“Fortuna che c’è Lukaku. Riecco l’Eurodea” scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in apertura riferendosi ai match di Champions League di ieri sera da parte dell’Inter, che ha trovato il 2-2 sul finale, e dell’Atalanta, vittoriosa per 4-0. Il bomber Romelu Lukaku decisivo salvare Antonio Conte. Si rivede l’Atalanta che fa innamorare. Poker con Duvan Zapata, “Papu” Gomez, Luis Muriel, e Aleksej Miranchuk. “Ibra ricomincia dal Celtic dopo 19 anni”: nel taglio laterale spazio alle italiane in Europa League. I rossoneri, stasera giocheranno contro il club al cospetto del quale lo svedese debuttò nelle coppe.

“Napoli contro l’AZ”, La rosea presenta così la sfida di questa sera. “Il Covid-19 ha generato un timore diffuso, che sta rendendo tutto più improbabile. L’AZ Alkmaar, l’avversario di questa sera, al San Paolo, è sbarcato nel primo pomeriggio di ieri, a Capodichino, tra mille perplessità. I nove giocatori positivi, lasciati in Olanda, restano comunque una preoccupazione per l’ambiente napoletano, già scottato da quanto avvenuto dopo la gara col Genoa e il contagio di Zielinski e Elmas, tuttora positivi ai test anti-coronavirus”.

