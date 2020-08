TUTTOSPORT – Napoli, Gennaro Gattuso ha già pronta la formazione anti-Barcellona

“Nemico carissimo” e “Inter vai così!” i due titoli di apertura in prima pagina di Tuttosport su Houssem Aouar e sui nerazzurri. Domani sera il pericolo numero uno per la Juventus sarà un giocatore valutato 70 milioni di Euro. I bianconeri ci pensano. Intanto Antonio Conte va avanti in Europa League grazie ai goal di Romelu Lukaku e Christian Eriksen appena entrato. Il Getafe sbaglia un rigore e manda i nerazzurri ai quarti, dove troveranno la vincente di Bayer Leverkusen-Rangers.

Il Napoli, invece, si prepara per la sfida decisiva del Camp Nou, in Champions. Ormai Gennaro Gattuso sembra avere le idee già chiare e avrebbe scelto le riserve. In porta David Ospina e non Alex Meret, mentre in difesa Kostas Manolas vincerà il ballottaggio con Nikola Maksimovic. In mediana out Stanislav Lobotka, al quale sarà preferito Diego Demme. Per l’attacco è ovviamente in dubbio Lorenzo Insigne: se non dovesse recuperare la mossa a sorpresa potrebbe essere Matteo Politano sulla sinistra.

