GAZZETTA – Juventus, Maurizio Sarri in bilico: Zinedine Zidane e Simone Inzaghi possibili sostituti

“Inter sì”. Apre con questo titolo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in riferimento al passaggio del turno in Europa League dei nerazzurri. La squadra di Antonio Conte soffre e batte il Getafe per due reti a zero. Sempre decisivo Romelu Lukaku, il tecnico si mostra soddisfatto: “Sta diventando una squadra tosta”. “Roma tra Siviglia e Friedkin”, si legge invece in taglio basso. Paulo Fonseca si affida a Nicolò Zaniolo per passare il turno. “Avanzare in Europa League porterebbe soldi pesanti nelle casse”.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



Sempre in taglio basso la rosea dedica un titolo anche ai bianconeri: “Sarri, il Lione è più di un esame”. L’allenatore si gioca Europa e futuro: deve portare la Juve tra le prime otto. Fabio Paratici ha blindato il tecnico, ma un’eliminazione agli ottavi potrebbe cambiare il suo destino: Zinedine Zidane è il sogno, torna in lizza Simone Inzaghi in caso d’addio. Alla Continassa si lavora per la rimonta: più della condizione fisica conterà la testa.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare sull’attesissimo match di Champions League Barcellona Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione. shortcode:

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.