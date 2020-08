Napoli, Raffaele Auriemma sul recupero di Lorenzo Insigne: “Va bene l’ottimismo, ma poi dovrà prevalere la ragion di Stato”

Lorenzo Insigne sta lavorando ancora nella speranza di un recupero lampo che gli possa permettere di scendere in campo contro il Barcellona. Raffaele Auriemma, sull’edizione odierna di Tuttosport, ha detto la sua al riguardo. “La sua è una corsa contro il tempo ed è consapevole che, senza più dolore, aumentano le speranze per essere presente alla supersfida di sabato sera al Camp Nou. Anche Gattuso attende fiducioso ed entro domani dovrà avere il responso sulle condizioni del capitano”.

“Il coach non può permettersi il lusso di utilizzare Insigne in condizioni incerte e, pur sapendo della grande voglia che ha di sfidare il fenomeno Messi a casa sua, dovrà disporre della certezza assoluta che le condizioni fisiche di Insigne sono tornate tali da permettergli di giocare dal primo minuto senza correre rischi. Va bene l’ottimismo, ma poi dovrà prevalere la ragion di Stato. Tutti quelli che andranno in campo dovranno avere condizioni fisiche ed atletiche al di sopra di ogni sospetto”, ha aggiunto il giornalista.

