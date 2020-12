TUTTOSPORT – Napoli, Dries Mertens ancora “falso nueve”

“Lampi di Juve, incubo Toro”. Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport. I bianconeri hanno conquistato ieri il derby della Mole superando 2-1 in rimonta il Torino. Granata avanti nella prima frazione di gara, ma nella ripresa la squadra di Andrea Pirlo ha capovolto il punteggio. Vittoria anche per l’Inter sul Bologna. Spicca pure la notizia del trasferimento di Mario Balotelli al Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi: domani le visite mediche.

In vista di Crotone-Napoli, c’è un dubbio per Gennaro Gattuso. Il tecnico dei partenopei non avrà a disposizione l’infortunato Victor Osimhen e potrebbe fare qualche variazione nel reparto offensivo. A giocare dal primo minuto dovrebbe essere Dries Mertens, in quel ruolo di “falso nueve” cucitogli addosso da Maurizio Sarri. Il belga ha giocato 8 partite negli ultimi 48 giorni. L’alternativa è rappresentata da Andrea Petagna, che però ha lasciato parecchio a desiderare nelle ultime uscite, sbagliando tra l’altro due goal contro l’AZ Alkmaar.