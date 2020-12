CDS – Battaglia per l’eredità di Diego Armando Maradona

Continuano le polemiche dopo la morte di Diego Armando Maradona. Mentre Napoli lo omaggia dedicandogli una stazione della metropolitana e lo stadio di Fuorigrotta, i parteni litigano tra loro. Argomento affrontato dal Corriere dello Sport di oggi in prima pagina: “Napoli in ginocchio da Diego. Ma è battaglia per l’eredità”.

In casa azzurra, intanto, tiene banco la condizione di Victor Osimhen, fermo dal 13 novembre scorso a causa di un infortunio rimediato con la Nazionale nigeriana. Inizialmente si pensava ad uno stop di un paio di settimane, invece si è già superata anche la terza e, stando a quanto raccontato dal giornale, l’attaccante dovrebbe rimanere ai box per altre due o tre settimane. “Oltre alla lussazione vanno trattate anche le conseguenze infiammatorie strettamente connesse al trauma. I tempi di recupero non possono essere stabiliti con precisione, dipende tutto dalle risposte al percorso di riabilitazione, ma l’idea è che saranno necessarie altre due o forse anche tre settimane: la speranza è riaverlo prima di Natale, magari per il 20 dicembre con la Lazio, ma soltanto se non avvertirà più alcun fastidio”.