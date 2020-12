Sandro Piccinini ricorda la sera di Juventus-Napoli: “Andrea Agnelli ha balbettato? Non aveva la risposta pronta”

I tifosi napoletani non hanno dimenticato quando, la sera del 4 ottobre, il giornalista Sandro Piccini riuscì a mettere in difficoltà Andrea Agnelli in diretta televisiva. Doveva giocarsi un big match importante come Juventus-Napoli, invece ad andare in scena fu l’intervista del presidente bianconero a Sky. Intervistato da Tv Blog, Sandro Piccinini è tornato a parlare di quella serata e delle domande che rivolse al numero uno della Juve. “Ho fatto le domande che andavano fatte, il mio ruolo è fare domande e dare opinioni. Curioso che sia stata vista come una intervista aggressiva, ho solo chiesto se non gli dispiace vincere una partita a tavolino e se al posto del Napoli avrebbe fatto la stessa cosa”.

“Agnelli ha balbettato? Ma solo perché non aveva la risposta pronta. Io penso di essere stato rispettoso. Mi fa sempre ridere quando uno juventino mi accusa di essere antijuventino, ripensando alla storia di mio padre che nella Juve ha giocato”.