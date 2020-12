Crotone-Napoli 0-1 all’intervallo: Lorenzo Insigne la sblocca con una bella conclusione dalla distanza

Il Napoli non può sbagliare contro il Crotone ultimo in classifica e ancora a secco di vittorie. All’Ezio Scida non si vede molto turnover: di fatto manca solo Dries Mertens nell’undici titolare. Andrea Petagna, però, fa rimpiangere non poco il belga: prima un tiro a giro termina a lato, poi l’ex SPAL spara direttamente addosso ad Alex Cordaz. Da subito l’impressione è che non sarà lui a sbloccare il risultato. Il Crotone, dal canto suo, prova ad affacciarsi timidamente dalle parti di David Ospina.

Al 31′ ci pensa allora Lorenzo Insigne a dare una svolta alla partita: Piotr Zielinski lo serve magistralmente e il capitano scarica da fuori area il pallone che vale lo 0-1 per gli ospiti. L’unico vero squillo del Crotone porta il nome di Milos Vulic, subentrato ad Ahmad Benali: David Ospina si fa trovare pronto. Nel finale Lorenzo Insigne avrebbe una discreta occasione su punizione, ma la spreca malamente. All’intervallo è quindi 0-1 per il Napoli.