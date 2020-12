Crotone-Napoli 0-4: dopo il goal di Hirving Lozano è tutto in discesa per gli azzurri

Il Napoli non può sbagliare contro il Crotone ultimo in classifica e ancora a secco di vittorie. All’Ezio Scida non si vede molto turnover: di fatto manca solo Dries Mertens nell’undici titolare. Andrea Petagna, però, fa rimpiangere non poco il belga: prima un tiro a giro termina a lato, poi l’ex SPAL spara direttamente addosso ad Alex Cordaz. Al 31′ ci pensa allora Lorenzo Insigne a dare una svolta alla partita: Piotr Zielinski lo serve magistralmente e il capitano scarica da fuori area il pallone che vale lo 0-1 per i partenopei.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



L’unico vero squillo del Crotone porta il nome di Milos Vulic, subentrato ad Ahmad Benali: David Ospina si fa trovare pronto. A inizio ripresa la partita si mette in discesa per il Napoli: il VAR sacnisce il rosso per Jacopo Petriccione, autore di un’entrata pericolosa su Diego Demme. Al 58′ Lorenzo Insigne pesca quindi alla perfezione Hirving Lozano, che dall’interno dell’area fulmina facilmente Alex Cordaz per lo 0-2. Il terzo goal è invece a firma di Diego Demme, che con un diagonale da fuori area trova l’unico angolino possibile al 76′. Nel recupero Andrea Petagna, servito dal subentrato Dries Mertens direttamente in area, riscatta parzialmente la sua prova con il definitivo 0-4.