Napoli, Alessandro Renica deluso per l’assenza del suo murales: “Ma chi l’ha fatta ‘sta mostra?”

Dopo che sono stati presentati i murales della storia del Napoli all’interno della nuova stazione della Cumana di Fuorigrotta dedicata a Diego Armando Maradona, più di qualcuno ha avuto da ridire. Ad essere raffigurati sono molti dei personaggi che hanno scritto la storia del Napoli, ma di certo non tutti. L’ex difensore Alessandro Renica ha espresso il proprio malumore su Facebook per essere stato escluso. “Ma sto sul ca**o a qualcuno? Mah… magari sono scomodo e poco appariscente, ma il goal al 119′ alla Juventus è unico nella storia di Napoli…”.

“Comunque sono offeso…Ma chi l’ha fatta ‘sta mostra? Dico già che mi sta sul ca**o e non poco… ricordo che ho fatto parte di tutto il ciclo del Napoli vincente. Meno male che mi sfogo su Facebook perché è una delusione…e poi ci sono alcuni murales su cui vorrei capire il perché sono stati inseriti, con quale logica? Che delusione, pazzesco…”, ha scritto l’ex difensore del Napoli, che giustamente, avrebbe meritato un posto nella storia azzurra.

