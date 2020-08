TUTTOSPORT – Napoli, Cristiano Giuntoli lascia perdere Cengiz Under e preferisce Federico Bernardeschi

La prima pagina di Tuttosport di oggi apre con il titolo: “Pirlo studia da Sarri”. Andrea Agnelli progetta un futuro in prima squadra per il nuovo tecnico della Juve Under 23: “In Europa abbiamo esempi di grandissimi che hanno seguito questo percorso“. Stasera festa Scudetto con la Roma: occhi su Nicolò Zaniolo, mentre Cristiano Ronaldo potrebbe rimanere a riposo. In questo caso il portoghese lascerebbe definitivamente il titolo di capocannoniere nelle mani di Ciro Immobile.

Il mercato del Napoli guarda in casa Roma, dove tra gli elementi in partenza risulta ancora Cengiz Under. L’esterno giallorosso dovrebbe essere ceduto per far fronte ad esigenze di bilancio non buone. Servirebbero almeno 30 milioni di Euro per far partire il turco, ma il giocatore non sarebbe più in cima alla lista di Cristiano Giuntoli, che invece preferirebbe Federico Bernardeschi. Quest’ultimo può essere facilmente inserito all’interno della trattativa con la Juventus per Arkadiusz Milik e sostituirebbe José Callejon in azzurro.

