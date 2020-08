GAZZETTA – In prima pagina l’acquisto di Victor Osimhen da parte del Napoli

“Signora c’è Pirlo”. La prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport è dedicata alle grandi manovre in casa Juventus. Andrea Agnelli investe sul grande ex, nuovo tecnico dell’Under 23: “Un giorno sarà in A”. Il presidente manda poi messaggi a Maurizio Sarri: “Va passato il turno in Champions”. Il Lione, intanto, perde in Coppa ai rigori contro il PSG. Oggi allo Stadium si festeggia lo Scudetto: nell’ultimo turno i bianconeri affronteranno la Roma. Solo un box in alto per l’acquisto di Osimhen: “Napoli, hai Osimhen”. Il taglio alto è dedicato ai nerazzurri: “Regali per Conte”. L’Inter seconda e l’Europa League, poi avanti tutta sul mercato. Il tecnico ha compiuto cinquantuno anni: per lui sono arrivati gli auguri di Steven Zhang, ma anche della Juventus. L’allenatore nerazzurro punta la doppia sfida ad Atalanta e Getafe.

Con chi giocare on line?

Comparazione Bonus



“Milan, un piano da 100 milioni”, si legge in taglio basso. Si riparte dall’asse Pioli-Ibra, secondo la rosea. Per i rossoneri ci sarebbe un tesoretto da 75 milioni di Euro più la metà degli incassi dagli affari in uscita da spendere sul mercato. Il “Diavolo” vuole tornare in Champions.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare sull’attesissimo match di Champions League Barcellona Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione. shortcode:

Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.