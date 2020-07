Calciomercato Napoli, Ciro Venerato rivela: “Urbano Cairo ha rifiutato un’offerta di 80 milioni per Andrea Belotti”

Il giornalista della Rai ed esperto di calciomercato Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli nel corso della trasmissione Microfono Aperto, in onda sulla emittente Radio Sportiva. “Aurelio De Laurentiis, per Simone Verdi, era stato rigoroso e aveva detto a Urbano Cairo: ‘Se non mi dai venticinque milioni di Euro, l’affare salta’. Il patron azzurro non aveva alcuna intenzione di accontentarsi di qualcosa di meno. Cairo tuttavia ha messo mano nel portafoglio e ha preso il calciatore”.

“Mi prendo la responsabilità di ciò che dico. In estate Urbano Cairo ha rifiutato una offerta di settanta/ottanta milioni di Euro per Andrea Belotti. Ciò significa che Urbano Cairo non pensa solo ai soldi come qualcuno dice. Si tratta di un imprenditore che tiene alla propria squadra e che ha fatto un buonissimo lavoro”, ha aggiunto Ciro Venerato. Da tempo il Napoli è sulle tracce di Andrea Belotti, ma la quotazione è troppo elevata.