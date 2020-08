Aurelio De Laurentiis garantisce su Victor Osimhen: “È entusiasta di Napoli”

Victor Osimhen prenderà casa a Posillipo, come tanti altri compagni di squadra del Napoli. Tra qualche settimana l’attaccante riabbraccerà la città dopo aver trascorso le vacanze alle Baleari. Del suo approccio con Napoli ha parlato anche Aurelio De Laurentiis, nel corso di un’intervista a Sky: “È entusiasta di Napoli e questo è importante. Un calciatore 21enne che viene dalla Nigeria, che ha giocato in una città come Lille dove i rapporti con i tifosi sono diversi rispetto a Napoli. Lui è rimasto molto colpito da Partenope che è sempre una Dea che dà fascino”.

Il Corriere dello Sport, tramite un editoriale a firma di Antonio Giordano, ha voluto celebrare l’ultima mossa di Aurelio De Laurentiis. “Dalle rovine dell’agosto 2004 all’annuncio di Osimhen, il più costoso degli affari del Napoli, capace di attivare un bonifico di 80mln. Sembra persino una storia surreale, raccontata romanzandola, mentre invece è autentica e audace, è una ricerca continua del progresso. Osimhen sa di ulteriore avanzamento in questa galassia del calcio. Quest’affare così enorme, gigantesco, apparentemente spropositato, rappresenta non solo e semplicemente un’iniezione di coraggio, ma il sospetto che le favole esistono, oppure si possono costruire”.

