TUTTOSPORT – “Musica, maestro!”: nasce oggi la Juventus di Andrea Pirlo

Oggi è il giorno della prima Juventus di Andrea Pirlo. Alle ore 10:30 i bianconeri affronteranno alla Continassa il Novara in amichevole. Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport: “Musica, maestro!”. “Vidal si libera: Conte, arrivo!” è invece il riferimento all’Inter. Il centrocampista cileno sarà il prossimo rinforzo per i nerazzurri che stanno cercando di regalare al mister Antonio Conte una squadra competitiva anche per la prossima stagione.

Per il Napoli sarà una vera e propria trasferta-lampo quella di oggi. A farlo sapere è Raffaele Auriemma sul quotidiano. “Quarta ed ultima amichevole precampionato per il Napoli, stasera a Lisbona contro lo Sporting Club de Portugal. Il club ha organizzato un vero e proprio blitz anti-Covid per la squadra che partirà in charter stamattina alle 10, si appoggerà in un hotel di Lisbona e poi si trasferirà allo stadio Alvalade per il test contro la formazione di coach Amorim. Il tempo di una doccia e poi il Napoli tornerà all’aeroporto Humberto Delgado per fare subito rientro a Capodichino”.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.